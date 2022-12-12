"طالبات طنطا" يحصدن مراكز متقدمة فى أولمبياد الفتاة الجامعية بشرم الشيخ

الغربية محمد طارق

حصدت طالبات جامعة طنطا مراكز متقدمة، خلال المشاركة فى أولمبياد الفتاة الجامعية المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2022، حيث شاركت الجامعة بالأولمبياد تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة الدائم على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضات المختلفة، ونشر الوعي الرياضي بينهم، وتوسيع دائرة المشاركة الرياضية لطالبات الجامعة لدورها فى بناء شخصياتهن وصقل مهاراتهن واكسابهن مهارات مختلفة ومتميزة، واكتشاف الموهوبات والمتميزات منهن، مقدماً التهنئة للطالبات الفائزات بالمراكز المتقدمة، مطالباً كافة الطالبات بالجامعة أن يحذو حذوهن، ويمارسن الرياضة لتحقيق البطولات للجامعة على المستوى المحلى والدولي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس لجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة شاركت فى ألعاب خماسي كرة القدم طالبات، وألعاب القوى، والسباحة، وتنس الطاولة، والكاراتية، والكرة الطائرة، وحصل طلاب الجامعة المشاركين على المركز الرابع فى خماسيات كرة القدم طالبات، كما حصلت الطالبة مريم محمود رجب على المركز الثانى فى سباق 100متر متنوع سباحة ، والطالبة عنان علاء محمد على المركز الثانى فى العاب القوى سباق 100 متر، والطالبة ندا رأفت خميس على المركز الخامس فى الكاراتية ( كاتا)، رافق الوفد محمد أحمد الخواص، والدكتورة نهلة عادل عسلو.