اليوم السابع
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ضبط 750 كيلو أرز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمى فى الجيزة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:31 ص
ضبط 750 كيلو أرز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمى فى الجيزة المضبوطات
كتبت - مرام محمد

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شنت إدارة تموين الصف، حملة للمرور على الأنشطة التموينية والتجارية؛ لمحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 30 شيكارة أرز بلدى زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بأحد المحلات، وذلك لبيعه بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود فواتير ومزاولته النشاط بدون ترخيص مسبق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر جنح عدم إعلان أسعار للأنشطة، و2 محضر جنح عدم حمل شهادة صحية، و2 محضر جنح غلق بدالى تموين، ومحضر جنح غلق مستودع بوتاجاز.
 
ضبط 750 كيلو أرز قبل بيعها بأزيد من الأسعار الرسمية
ضبط 750 كيلو أرز قبل بيعها بأزيد من الأسعار الرسمية

ضبط 750 كيلو أرز قبل بيعها بأزيد من الأسعار الرسمية فى الجيزة
ضبط 750 كيلو أرز قبل بيعها بأزيد من الأسعار الرسمية فى الجيزة
 
 

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