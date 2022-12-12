ضبط 12 طن أسمدة كيماوية محملة على سيارتين قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 12 طن أسمدة كيماوية محملة على سيارتين قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بطريق الزقازيق / أبو حماد، وذلك في إطار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

فقامت حملة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية وبمعاونه إدارة تموين أبو حماد، حيث تمكنت الحملة من ضبط سيارة محمله بـ 3 طن كيماوي مدعم ومحظور تداوله وذلك بغرض بيعه بالسوق السوداء، واثناء عودة الحمله الي مدينة الزقازيق، تم ضبط سياره جامبو حمراء اللون بطريق الزقازيق/ ابوحماد محملة ايضا بكميه من الكيماوي المدعم بإجمالي كميه قدرها 9 طن بغرض تهريبها وبيعها بالسوق السوداء تم التحفظ علي المضبوطات و تحرير المحاضر بأرقام 21896 و21893 ضد قائدي السيارتين بعد أن تم مصادرة المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.