اليوم السابع
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ضبط مسئول عن صيدلية بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية محظور تداولها

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:49 ص
ضبط مسئول عن صيدلية بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية محظور تداولها حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى ـ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية) لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المحظور تداولها داخل الصيدليات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات تدل على مصدرها بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعُثر بداخل الصيدلية على (7050 قرص مهرب وغير مسجل لدى الجهات المعنية "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها "- هاتف محمول).
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها داخل الصيدلية عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ادوية

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