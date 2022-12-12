ضبط صاحب مخزن غير مرخص بحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب مخزن، بحوزته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتبين أن المخزن بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة صاحب مخزن لكمية من السلع مجهولة المصدر.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية كبيرة من السلع الغذائية بدون بيانات مجهولة المصدر، كما تبين من خلال التحريات أن المخزن غير مرخص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".