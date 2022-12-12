اليوم السابع
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ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:30 م
ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بحركات استعراضية بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر. 
 
 
 
بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) ، وكذا ضبط السيارة المستخدمة وتبين أنها "منتهية التراخيص".. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالسيارة ملك والدته على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وأضاف بأن الواقعة قديمة منذ حوالى عامين.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

حوادث

الداخلية

الاسكندرية



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