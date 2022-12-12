ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بحركات استعراضية بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) ، وكذا ضبط السيارة المستخدمة وتبين أنها "منتهية التراخيص".. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالسيارة ملك والدته على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وأضاف بأن الواقعة قديمة منذ حوالى عامين.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.