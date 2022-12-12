ضبط المتهم بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة "الإنترنت" بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والأثار من ضبط (مدير شركة سياحية - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وذلك لقيامه بإستخدام بعض التقنيات الحديثة فى التواصل مع عملاء الشركة خارج البلاد، من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت خارج البوابات الدولية المرخص لها مستخدمًا فى ذلك برامج التمرير "بدون ترخيص" من الجهات المعنية حيث تم ضبط (عدد 10 أجهزة حاسب آلى- جهاز "لاب توب"- عدد 11 سماعة حاسب آلى - عدد 10 أجهزة روتر - 10 أجهزة سويتش، عدد 3 باور سبلاى - هارد ديسك).

بمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.