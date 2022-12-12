اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 4 أشخاص فى بولاق الدكرور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:13 م
ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 4 أشخاص فى بولاق الدكرور متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين في بولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور. 
 
بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص برش خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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