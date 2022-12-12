اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:38 م
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ضبط المتهمين بالتسبب فى سقوط عامل من أعلى الطريق الدائرى فى الهرم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:23 م
ضبط المتهمين بالتسبب فى سقوط عامل من أعلى الطريق الدائرى فى الهرم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة أحدهم نتيجة سقوطه من أعلى الطريق الدائري، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى الطريق الدائري في الهرم، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين 3 عمال زملائه في العمل، بسبب خلافات بينهم، مما دفعهم للاعتداء عليه والتسبب في سقوطه من أعلى الطريق الدائري. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مشاجرة

الطريق الدائري

قسم الهرم

امن الجيزة



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