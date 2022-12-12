اليوم السابع
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صحة المنيا: قافلة طبية لأهالى قرية بلة المستجدة فى بنى مزار ضمن حياة كريمة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:00 ص
صحة المنيا: قافلة طبية لأهالى قرية بلة المستجدة فى بنى مزار ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية بلة المستجدة بمركز بنى مزار، على مدار يومين متتاليين 12 و13من ديسمبر الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 


مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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