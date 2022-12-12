اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شروط ترخيص محال تخمير الألبان.. استخدام مادة صديقة للبيئة فى عمليتى الحفظ والتبريد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:00 ص
شروط ترخيص محال تخمير الألبان.. استخدام مادة صديقة للبيئة فى عمليتى الحفظ والتبريد ألبان - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت المحافظات التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، ومن بين الأنشطة التى تخضع للقانون هو محل بيع وفرز وتخمير الألبان ومنتجاته.
 
ووفقا للقانون يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة نشاط بيع وفرز وتخمير الألبان ومنتجاته، مع الالتزام بتوافر عدد من الاشتراطات الخاصة على النحو التالى: 
1. لا يجوز إجراء عملية البسترة بالمحل، إلا إذا خصص مكان لها بعيدًا عن الأمكنة الأخرى.
2. يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجاتذ أو أى شكل من أشكال التغطية المناسبة.
3. تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة فى درجة حرارة لا تزيد عن -5 مئوية.
4. الاقتصار على استخدام مادة صديقة للبيئة فى عمليتى الحفظ والتبريد.
5. تجميع الشرش فى خزان أو حاويات محكمة وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منه بطريقة آمنة بيئيًا.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.

قانون المحال العامة الجديد

قانون المحال العامة

شروط ترخيص محل

اليوم السابع بلس

محلات البان

معمل البان



الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية يشدد على تيسير الإجراءات مع تطبيق قانون المحال العامة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:51 م

شروط عمل "سندرة" بالمحلات وفقا لقانون المحال العامة.. حد أدنى للارتفاع 2 متر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:50 م

رسوم تراخيص قانون المحال العامة.. تبدأ من 1000 جنيه حسب المساحة والموقع

الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:00 ص

قانون المحال العامة.. تعرف على مراكز إصدار التراخيص

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:00 ص

تطبيق قانون المحال العامة اليوم.. وزير التنمية المحلية: راعى تبسيط إجراء الترخيص

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة