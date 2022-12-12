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شرطة نيويورك تبحث عن "الطفل الوديع" بعد العثور على جثة صديقته

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:12 م
شرطة نيويورك تبحث عن "الطفل الوديع" بعد العثور على جثة صديقته الشرطة الامريكية
كتبت نهال أبو السعود

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يظل القاتل الملقب بالـ "الطفل الوديع" المتهم بقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما فى مدينة نيويورك ‏الامريكية طليقا حيث نشرت الشرطة صورة للمشتبه به.‏
 
وفقا لشبكة فوكس نيوز، زياير كرمبلي مطلوب فيما يتعلق بقتل امرأة تبلغ من العمر 16 عامًا تم العثور ‏عليها متوفاة بطعنة في رقبتها يوم الأحد في حوالي الساعة 5:40 مساء داخل شقة في هارلم.‏
 
تم العثور على الفتاة ، صديقة كرمبلي ، مصابة داخل شقة في بناية 2300 من آدم كلايتون باول جونيور ‏في مانهاتن وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى هارلم ، حيث أعلنت وفاتها.‏
 
وقالت شبكة سي بي اس نيوز على الضحية المتوفاة بأنها سانيا لورانس البالغة من العمر 16 عاما، ‏وبحسب ما ورد دخل كرمبلي ولورانس البالغان من العمر 18 عامًا في جدال قبل استدعاء الشرطة.‏
 
أطلقت الشرطة صورة وجه سابقة في وقت مبكر من يوم الإثنين لكرمبلي ، الذي شوهد بنظرة فارغة ‏ويرتدي قميصًا أبيض.‏
 
ذكرت مصادر الشرطة أن كرمبلي تعرض لأربعة اعتقالات سابقة كلهم بسبب السرقة أحدث عملية سطو ‏كانت في 11 سبتمبر 2020 كما انه أيضًا المشتبه به في عمليتي سطو أخريين من عام 2020 ، لكن لم يتم ‏القبض عليه بعد فيما يتعلق بهذه الجرائم.‏
 
وقالت المصادر إنه لا يبدو أن لديه تاريخا من العنف الأسري مع الضحية المراهقة.‏
 
امريكى
 
 
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