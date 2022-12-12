شرطة نيويورك تبحث عن "الطفل الوديع" بعد العثور على جثة صديقته

كتبت نهال أبو السعود

يظل القاتل الملقب بالـ "الطفل الوديع" المتهم بقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما فى مدينة نيويورك ‏الامريكية طليقا حيث نشرت الشرطة صورة للمشتبه به.‏

وفقا لشبكة فوكس نيوز، زياير كرمبلي مطلوب فيما يتعلق بقتل امرأة تبلغ من العمر 16 عامًا تم العثور ‏عليها متوفاة بطعنة في رقبتها يوم الأحد في حوالي الساعة 5:40 مساء داخل شقة في هارلم.‏

تم العثور على الفتاة ، صديقة كرمبلي ، مصابة داخل شقة في بناية 2300 من آدم كلايتون باول جونيور ‏في مانهاتن وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى هارلم ، حيث أعلنت وفاتها.‏

وقالت شبكة سي بي اس نيوز على الضحية المتوفاة بأنها سانيا لورانس البالغة من العمر 16 عاما، ‏وبحسب ما ورد دخل كرمبلي ولورانس البالغان من العمر 18 عامًا في جدال قبل استدعاء الشرطة.‏

أطلقت الشرطة صورة وجه سابقة في وقت مبكر من يوم الإثنين لكرمبلي ، الذي شوهد بنظرة فارغة ‏ويرتدي قميصًا أبيض.‏

ذكرت مصادر الشرطة أن كرمبلي تعرض لأربعة اعتقالات سابقة كلهم بسبب السرقة أحدث عملية سطو ‏كانت في 11 سبتمبر 2020 كما انه أيضًا المشتبه به في عمليتي سطو أخريين من عام 2020 ، لكن لم يتم ‏القبض عليه بعد فيما يتعلق بهذه الجرائم.‏

وقالت المصادر إنه لا يبدو أن لديه تاريخا من العنف الأسري مع الضحية المراهقة.‏