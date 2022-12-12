شاهد القطعة الأثرية الفائزة بالأفضل خلال شهر ديسمبر بمتحف آثار الغردقة

يعرض متحف آثار الغردقة، بشكل شهري، صور لـ 3 قطع أثرية من عصر واحد، ليتم من خلال الجمهور عبر صفحة المتحف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، باختيار قطعة الشهر من بينها تحت شعار"أنت من تقرر".

وفازت خلال شهر ديسمبر الجاري صورة أثرية، لإحدى أميرات الأسرة العلوية، والتي تعتبر قطعة أثرية قيمة، ومتواجدة من بين معروضات العصر الحديث ومعروضات الأسرة العلوية.

تظهر في الصورة الأميرة وهي ترتدى بدلة التشريفة كما الرجال، وتتشح بوشاح عريض من اللون الأبيض علي الجهة اليمني، وتحمل علي الجهة اليسري من الصدر وسام رفيع المستوى.

عثر علي تلك الصورة الأثرية بمتحف قصر الجوهرة بالقلعة وتبين أنها مصنوعة من الخشب، والقماش، الزجاج، وترجع تاريخها لأسرة محمد علي في الفترة ما بين 1805 -1953 ميلادية من القرن 19م.