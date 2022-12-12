اليوم السابع
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سوق على مهلك.. ضبط 24 ألف مخالفة تجاوز سرعة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:51 ص
سوق على مهلك.. ضبط 24 ألف مخالفة تجاوز سرعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88864 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها 24524 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط 87 مخالفة السير بدون تراخيص و7 دراجات نارية مخالفة و25 مخالفة موقف عشوائى و10 مخالفات شروط الترخيص .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

سوق على مهلك

حملات مرورية

لوائح المرور

قائدى السيارات



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