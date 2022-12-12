اليوم السابع
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سقوط 6 أطفال فى المياه المتجمدة غرب إنجلترا.. صور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:52 ص
سقوط 6 أطفال فى المياه المتجمدة غرب إنجلترا.. صور فرق الإنقاذ أثناء البحث عن الأطفال
وكالات

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سقط 6 أطفال في المياه المتجمدة لبحيرة سوليهال في مقاطعة ويست مادلاندز الواقعة بغرب إنجلترا أثناء لعبهم، إثر تهشم الجليد تحت أقدامهم.

فرق الانقاذ
 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مفتش شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز، ريتشارد هاريس، تم ابلاغ الشرطة عن سقوط قرابة 6 أطفال في المياه المتجمدة أمس، وبدأت فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن الأطفال على الفور، وتم إنقاذ 4 منهم، وهم في حالة حرجة.

الاسعاف
 

وأشار هاريس إلى أن عمليات البحث عن الأطفال المتبقين مستمرة، إلا أن  فرص إنقاذهم ضئيلة للغاية، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وعمر الأطفال، ووقت وقوع الحادث.

 


انجلترا

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مقاطعة ويست مادلاندز

فرق الإنقاذ

بحيرة سوليهال



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