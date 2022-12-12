سقوط 6 أطفال فى المياه المتجمدة غرب إنجلترا.. صور

وكالات

سقط 6 أطفال في المياه المتجمدة لبحيرة سوليهال في مقاطعة ويست مادلاندز الواقعة بغرب إنجلترا أثناء لعبهم، إثر تهشم الجليد تحت أقدامهم.





وحسب موقع روسيا اليوم، قال مفتش شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز، ريتشارد هاريس، تم ابلاغ الشرطة عن سقوط قرابة 6 أطفال في المياه المتجمدة أمس، وبدأت فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن الأطفال على الفور، وتم إنقاذ 4 منهم، وهم في حالة حرجة.





وأشار هاريس إلى أن عمليات البحث عن الأطفال المتبقين مستمرة، إلا أن فرص إنقاذهم ضئيلة للغاية، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وعمر الأطفال، ووقت وقوع الحادث.