اليوم السابع
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سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:49 م
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل الكتلة الحجرية
الإسماعيلية- صبرى غانم 

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تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بلاغا من مديرية أمن الإسماعيلية، بسقوط حجر كبير من سيارة نقل على محور 30 يونيو فى المنطقة بين كوبرى الرياح بالقنطرة غرب ومحطة بنزين وطنية قطاع القنطرة غرب.

 

على الفور تم ابلاغ المحاسب ممدوح انور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب كما تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب لرفع الحجر وتأمين الحركة المرورية بالطريق بإمكانيات الوحدة المحلية لقرية الرياح بالتعاون مع فرق طوارئ القنطرة غرب.

 

وتم التنسيق مع إدارة المرور لعمل خدمة تأمين طريق وطوارئ مركز ومدينة القنطرة غرب وجار إزالة الحجر الآن.

 

وأكد المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب أن حركة المرور تسير بطبيعتها على محور 23 يوليو وجار رفع الكتلة الحجرية.

 
 
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (1)
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (1)

 

سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (2)
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (2)

 

 

سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (3)
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (3)

 

 

سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (4)
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل (4)

 

 

سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب بالإسماعيلية (1)
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب بالإسماعيلية (1)

 

 

سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب بالإسماعيلية (2)
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب بالإسماعيلية (2)

 

 

سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب بالإسماعيلية (3)
سقوط كتلة حجرية من عربة نقل على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب بالإسماعيلية (3)

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