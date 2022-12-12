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سفير مصر بالخرطوم يلتقى المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بالسودان

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:05 م
سفير مصر بالخرطوم يلتقى المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بالسودان جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم، أمس، مع اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بجمهورية السودان الشقيق، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وخاصة المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية.

وأعرب المفوض العام - بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية - عن تطلعه للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في مصر في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتطلعه إلى بحث التعاون في هذه المجالات خلال زيارته المرتقبة إلى مصر الأسبوع الجاري.

 

 


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