اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفير ألمانيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:51 م
سفير ألمانيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية فرانك هارتمان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، أن بلاده تحتل مكانة متميزة بين شركاء التنمية في مصر.. وقال: "نحن نستثمر ونتعاون بشكل كبير مع شركائنا المصريين في العمل على ضمان مستقبل مشترك قائم على تقليل الانبعاثات الكربونية، واستغلال الطاقة النظيفة وتوفير فرص للتدريب المهني للأجيال الشابة في مصر، وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم".

وأوضح أن المفاوضات التي أجريت الأسبوع الماضي تعد خير دليل على النجاح المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على الثقة المتبادلة والصداقة والتعاون الوثيق." 

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الإثنين، أن التعاون التنموي المصري الألماني في المرحلة المقبلة سيركز بشكل أكثر على مكافحة التغيرات المناخية وآثارها، وكذلك على توفير فرص التدريب للشباب المصري مؤكدا أن من أهم نتائج المفاوضات الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين هي التزام ألمانيا بتوفير مخصصات مالية تقدر بحوالي 360 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في مصر.

وأفاد بأن ألمانيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية اتخذوا خطوة مهمة في سبيل مكافحة التغيرات المناخية ،من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء المعروفة ببرنامج "نُوفّي" (NWFE) محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لهذا قررت ألمانيا توفر إجمالي مبلغ 258 مليون يورو على هيئة منح وقروض ومبادلة دين.

ونوه البيان إلي أن الالتزام الألماني في الأساس من خلال برنامج "نُوفّي" يركز على محور الطاقة، سعياً للوصول إلى الهدف الطموح باستبدال محطات الكهرباء غير الفعالة ،والتي تعمل بالغاز وطاقتها الإنتاجية خمسة جيجا وات بمحطات جديدة لإنتاج كهرباء من مصادر جديدة ونظيفة قادرة على إنتاج عشرة جيجا وات؛ وقد تعهدت مصر في إطار هذا الاتفاق باتخاذ خطوات نحو تحقيق الهدف الطموح وهو الاعتماد على مصادر متجددة لإنتاج 42% من إجمالي الطاقة المنتجة خلال الفترة من عام 2030 إلى عام 2035 . 

وأضاف: أن تم التوافق خلال المفاوضات على أن تتعاون ألمانيا مع مصر في مجالات كفاءة الطاقة والتطوير الاقتصادي والعمراني المستدام، بالإضافة إلى تيسير الاستفادة من خدمات الإدارة العامة في مصر. 

 


الولايات المتحدة

فرانك هارتمان

الانبعاثات الكربونية

الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

سفير ألمانيا بالقاهرة يطالب الجميع ببذل الجهود لإنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ

الخميس، 03 نوفمبر 2022 08:31 م

سفير ألمانيا بالقاهرة: الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ركيزة فى العلاقات الاقتصادية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:18 م

سفير ألمانيا بالقاهرة يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:51 ص

سفير ألمانيا يشيد بتطور علاقات القاهرة وبرلين.. هارتمان: زيارة الرئيس السيسى فتحت آفاق تعاون جديدة.. التبادل التجارى يرتفع لـ10 مليارات دولار.. مصر دورها رائد فى الشرق الأوسط.. والحوار الوطنى يدعم حقوق الإنسان

الخميس، 21 يوليه 2022 12:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة