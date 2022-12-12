زيلينسكي يطلب من G7 توفير نحو ملياري متر مكعب من الغاز لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة السبع، الاثنين، إن بلاده تحتاج إلى "نحو مليارَي متر مكعب" إضافي من الغاز هذا الشتاء، بعدما دمّرت ضربات روسية منشآت للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع الماضية.
وأضاف خلال خطاب عبر الفيديو: "دفعنا الإرهاب ضد محطاتنا للطاقة إلى استخدام الغاز أكثر مما كان متوقعاً. لذلك، نحن بحاجة إلى دعم إضافي هذا الشتاء. نتحدّث عن كمية تبلغ نحو مليارَي متر مكعب من الغاز الإضافي يجب شراؤه".
زيلينسكي يطلب من G7 توفير نحو ملياري متر مكعب من الغاز لأوكرانياالإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:20 م
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة السبع، الاثنين، إن بلاده تحتاج إلى "نحو مليارَي متر مكعب" إضافي من الغاز هذا الشتاء، بعدما دمّرت ضربات روسية منشآت للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع الماضية.
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