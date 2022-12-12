اليوم السابع
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زيلينسكى يقترح عقد قمة سلام عالمية حول أوكرانيا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:02 م
زيلينسكى يقترح عقد قمة سلام عالمية حول أوكرانيا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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اقترح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، عقد قمة سلام عالمية حول أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشاركة في قمة مجموعة السبع الافتراضية المقرر انطلاقها في وقت لاحق من اليوم الاثنين، وذلك بعد محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال زيلينسكي في معرض تعقيبه على نتائج محادثته مع بايدن - حسب ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، إن أوكرانيا ستشارك في قمة مجموعة السبع الافتراضية.

وأضاف: "تحدثت للتو مع الرئيس جوزيف بايدن .. وكالعادة، كانت محادثات مفيدة.. وكان هنالك اتفاقيات قوية.. ستُعقد قمة مجموعة السبع اليوم وستشارك أوكرانيا.. لقد نسقنا مواقفنا مع الولايات المتحدة قبل القمة الافتراضية مع مجموعة السبع".

 

 


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