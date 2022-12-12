اليوم السابع
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زيلينسكى يشكر بايدن على المساعدة "غير المسبوقة" لأوكرانيا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:34 ص
زيلينسكى يشكر بايدن على المساعدة "غير المسبوقة" لأوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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وجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للرئيس الأمريكي جو باين على المساعدة "غير المسبوقة" التي تقدمها واشنطن إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - إنه شكر بايدن في اتصال هاتفي على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك لا يساهم فقط في النجاح في ساحة المعركة، ولكنه يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الأوكراني.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها، رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

 


الرئيس الأوكراني

بايدن

امريكا

روسيا

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