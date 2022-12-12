زراعة 25 ألف شجرة مثمرة بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية

أكد المهندس أشرف نصير مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، تم الانتهاء من زراعة أكثر من 25 ألف شجرة، وذلك بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدني بهدف زيادة الرقعة الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين ،و تنوعت ما بين شتلات "الموالح -الزيتون -المانجو -الجوافة".

بدوره قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والجاري تنفيذها بقرى ومراكز ومدن المحافظة، تسير على قدم وساق، وذلك لزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

طالب المحافظ المجتمع المدني بمشاركة الجهاز التنفيذي بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية بقري مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وكذلك لتحسين نوعية الهواء .