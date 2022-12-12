اليوم السابع
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روسيا تعلن عن كشف حقل غاز جديد فى سيبيريا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:54 م
روسيا تعلن عن كشف حقل غاز جديد فى سيبيريا حقل غاز
كتب- وكالات

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أعلنت شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" اكتشاف حقل غاز كبير يقع في شبه جزيرة جيدان، الواقعة في شمال غرب سيبيريا، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 52 مليار متر مكعب.

واكتشفت حقل الغاز Arctic LNG 1، وشركة تابعة لـ"نوفاتيك"، ومن المخطط أن تبني على أساس الحقل الجديد ثالث أكبر مشروع لشركة "نوفاتيك" في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG).

وجاء في بيان صدر عن الشركة، نشره موقع "سبوتنك" اليوم: "تعلن نوفاتيك أن شركة Arctic LNG 1 التابعة لها انه قد أكملت اختبار البئر الاستكشافي الأول في منطقة ترخيص "بوخارينسكم" المتاخمة لمنطقة ترخيص "تريخ بوجرنيم" في شبه جزيرة جيدان، وبناء على نتائج العمل الذي جرى تنفيذه تم اكتشاف حقل جديد لمكثفات الغاز".

وأضاف البيان، أن "احتياطي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج في الحقل الجديد حسب التصنيف الروسي يقدر بنحو 52 مليار متر مكعب واحتياطي الهيدروكربونات السائلة 2 مليون طن".

وتمت تسمية الحقل المكتشف على اسم الجيولوجي البارز فيكتور إيفانوفيتش، الذي قدم مساهمة كبيرة في تأسيس شركة "نوفاتيك" وفي الدراسة الجيولوجية وتطوير الغاز الطبيعي واحتياطيات الهيدروكربونات السائلة للشركة في منطقتي يامال وجيدان.

 


روسيا

شركة نوفاتيك

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شبه جزيرة جيدان

شمال غرب سيبيريا

52 مليار متر مكعب



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