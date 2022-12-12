اليوم السابع
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روسيا تعلن تصفية 70 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مدرعات خلال 24 ساعة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:00 م
روسيا تعلن تصفية 70 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مدرعات خلال 24 ساعة الجيش الروسى
أ ش أ

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة آخر 24 ساعة للعملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

ففي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاع الجوي الروسي لطائرتين مقاتلتين من طراز "ميج-29" ومروحيتين من طراز "مي-8" تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك، بالإضافة إلى تدمير 6 طائرات مسيرة في خاركوف ودونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، "لقد نجحت قواتنا في تصفية ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مدرعات قتالية و5 مركبات في محاور كوبيانسك وكراسنوليمان بدونيتسك"، منوها بصد هجوم من قبل القوات الأوكرانية على المواقع الروسية في اتجاه قرية "بيسكي" بدونيتسك وتكبيد الجانب الأوكراني خسائر في الأروح بلغت 30 جنديا أوكرانيا، بجانب تدميرمركبتي قتال مشاة و3 شاحنات نصف نقل.


وأضاف كوناشينكوف:" تمكن الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية من اخماد نيران وحدات المدفعية رقم 83 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقصفنا لنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 156 مقاطعة أوكرانية"، مشيرا إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "جولياي بوليه" بمنطقة زابوروجيا. 


وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اعتراض صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز "توتشكا - أو" وصاروخين "هيمارس" بمنطقة خيرسون.


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