رصف وتطوير الشوارع والمداخل الرئيسية في القنايات بتكلفة مليون و450 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد عبادة محمد رئيس مدينة القنايات بالشرقية، أنه جار تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022 /2023 بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليون و450 ألف جنيه لرفع كفاءة الشوارع الداخلية.

وأشار عبادة إلى أنه جار رصف طريق نهاية شارع القواس حتى مقابر عزبة أبو عبداللاه بطول 750 م2 بتكلفة 1 مليون و100 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 35% كما أنه جار تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل عدد 2 بوابة بمدخل المدينة من اتجاه مدينتى الزقازيق والمنصورة، بتكلفة 350 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 90% لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نقل ورفع 153 ألف طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق والتى تشمل مناطق (الغار - العصلوجى - حى مبارك - شارع فاروق) ونقلها للمدفن الصحى لتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للنقطة الوسيطة بالغار لمتابعة سير انتظام أعمال رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمدفن الصحى بمعرفة وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق، مشدداً على استمرار تكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بالغار أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى أمن ونظيف.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمقالب العمومية والمدافن الصحية للارتقاء بمنظومة المخلفات البلدية وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كلف المحافظ خالد عبد المجيد مدير إدارة النظافة بالديوان العام بسرعة الانتهاء من المقايسات الخاصة بإنشاء خط جديد لتدوير القمامة والمخلفات بالنقطة الوسيطة بالغار بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربى وذلك لاستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والاستفادة من مخلفات القمامة وإعادة تدويرها.