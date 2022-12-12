اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 03:23 ص
أكرم القصاص
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رئيس وزراء سنغافورة يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا اليوم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:00 ص
رئيس وزراء سنغافورة يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا اليوم رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج
أ ش أ

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يبدأ رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج ، زيارة رسمية إلى ألمانيا ، ومن المقرر أن يلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتز. 
 
وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" ، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية ، أنه من المقرر أن يزور لي مدينة "كيل" الألمانية غدا (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، مشيرة إلى أنه سيترأس خلال الزيارة إطلاق غواصتين تابعتين لبحرية سنغافورة بحضور شولتز.
 
وأضافت القناة أن عددا من المسئولين سيرافق لي خلال زيارة ألمانيا أبرزهم وزير الدفاع نج إنج هين، ووزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان، ومن المقرر أن يتوجه رئيس وزراء سنغافورة يوم الأربعاء المقبل إلى بلجيكا لحضور القمة التذكارية بين الآسيان والاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في بروكسل.
 
وقال مكتب رئيس الوزراء إن القمة التذكارية تمثل 45 عاما من علاقات الحوار بين الآسيان والاتحاد الأوروبي وهي فرصة للجانبين لمناقشة سبل تعميق العلاقات بين التكتلين.

سنغافورة

لي هسين لونج

أولاف شولتز

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ألمانيا وسنغافورة



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