رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال تركيب البلدورات وتجهيز الطريق الدائري بأشمون للرصف

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، استكمال أعمال تركيب البلدورات، وفرد طبقة السن بالطريق الدائري بمدينة أشمون، والذي سيتم رصفه خلال الأيام القليلة القادمة ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار النمر بأنه سوف يتم رصف هذا الطريق من الإتجاهين بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف بطول حوالي 1500م من الاتجاهين ، والذي يتم تنفيذة بواسطة شركة المدار، وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .

من جانبة أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.