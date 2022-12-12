رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح بطولة الجامعة للشطرنج.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، رافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطولة الجامعة للشطرنج، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالادارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة الكابتن خالد نبيل عبد العزيز، والكابتن محمد فتح الله بدر حكام من الاتحاد المصري للشطرنج، بإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.