اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح بطولة الجامعة للشطرنج.. صور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:16 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح بطولة الجامعة للشطرنج.. صور جانب من الفعاليات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، رافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطولة الجامعة للشطرنج، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالادارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة الكابتن خالد نبيل عبد العزيز، والكابتن محمد فتح الله بدر حكام من الاتحاد المصري للشطرنج، بإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة والدكتور هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي،أحمد شنقار، أمين اللجنة الاجتماعية العليا، وأعضاء اللجنة الاجتماعية العليا.

                    

وتتم البطولة على مرحلتين المرحلة الأولى التصفيات على مستوى كل كلية ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحلة الثانية على مستوى الجامعة.

المشاركون في البطولة
المشاركون في البطولة

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في بطولة الشطرنج
رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في بطولة الشطرنج

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح بطولة الشطرنج
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح بطولة الشطرنج

 

 


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