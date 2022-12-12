رئيس جامعة الزقازيق يرأس مجلس كلية الصيدلة ويتفقد سير العملية التعليمية

الشرقية - فريق المحافظات

قام اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بزيارة تفقدية إلى كلية الصيدلة ، حيث كان في استقباله أمل الجندي عميد الكلية ،والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ،حيث تم عقد مجلس الكلية برئاسة رئيس الجامعة لمناقشة كافة الأفكار والإقتراحات ، وعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه الكلية وسبل تذليل كافة العقبات للنهوض بالعملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة علي أن كلية الصيدلة من الكليات العريقة، والتي عليها إقبال كبير من الطلاب، ودورها متميز في خدمة المجتمع في المجالات الطبية ، كما طالب سيادته بتقديم كافة الاقتراحات التي تخص تطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية، مع ضرورة وضع خطة زمنية ممنهجة لتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع.

وخلال مجلس الكلية استمع الدرندلي إلى كافة المقترحات المطروحة وعرض الخطط الموضوعة لتطوير العملية التعليمية في الكلية والتي تشير وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة الجديدة لتطوير الجامعة ووضعها في مصاف الجامعات العالمية