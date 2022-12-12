اليوم السابع
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رئيس الوزراء: الدولة لديها خطة لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبى حتى نهاية العام

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:04 م
رئيس الوزراء: الدولة لديها خطة لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبى حتى نهاية العام خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وزكية إبراهيم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. 
 
وقال رئيس الوزراء: "الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي". 
 
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى.

احتياطيات البلاد

النقد الأجنبي

مجلس الوزراء

الازمة الروسية الاوكرانية



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