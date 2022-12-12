رئيس المجلس الإسلامى العالمى للدعوة يشكر الرئيس السيسى على دعمه للفكر الوسطى

كتب ـ على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور عبدالله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الإثنين 12/ 12/ 2022م، لبحث أوجه التعاون المشترك.

وخلال اللقاء وجه الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه للفكر الوسطى وعنايته بالخطاب الدينى.

كما أطلع وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد الله المصلح على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، وإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

من جانبه، أشاد الشيخ الدكتور عبد الله المصلح بجهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أنها تقوم بدور عظيم في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي .

وأهدى وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد الله المصلح مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، ومنها كتاب: "العقل والنص"، وكتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" ، وهو ما نال إعجاب الشيخ الدكتور عبدالله المصلح ، مؤكدًا أن كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" يجمع ولا يفرق ويحقق معنى الإيمان .



لقاء الوزير برئيس المجلس



جانب من اللقاء



جانب من لقاء الوزير