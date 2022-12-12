اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس المجلس الإسلامى العالمى للدعوة يشكر الرئيس السيسى على دعمه للفكر الوسطى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:31 م
رئيس المجلس الإسلامى العالمى للدعوة يشكر الرئيس السيسى على دعمه للفكر الوسطى لقاء الوزير ورئيس المجلس
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور عبدالله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الإثنين 12/ 12/ 2022م، لبحث أوجه التعاون المشترك.

وخلال اللقاء وجه الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه للفكر الوسطى وعنايته بالخطاب الدينى.

كما أطلع وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد الله المصلح على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، وإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

من جانبه، أشاد الشيخ الدكتور عبد الله المصلح بجهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أنها تقوم بدور عظيم في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي .

وأهدى وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد الله المصلح مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، ومنها كتاب: "العقل والنص"، وكتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" ، وهو ما نال إعجاب الشيخ الدكتور عبدالله المصلح ، مؤكدًا أن كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" يجمع ولا يفرق ويحقق معنى الإيمان .

لقاء الوزير برئيس المجلس
لقاء الوزير برئيس المجلس

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من لقاء الوزير
جانب من لقاء الوزير

 

رئيس المجلس
رئيس المجلس

 


الأوقاف

الأوقاف اون لاين

المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

العلاقات المصرية السعودية



الموضوعات المتعلقة

"أوقاف شمال سيناء" تطلق حملة موسّعة لتنظيف أسطح المساجد استعدادا للشتاء

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:06 م

الأوقاف: أكاديمية الأوقاف الدولية مهمتها الوقوف على حقائق الأمور وثوابت الشرع

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:23 م

واتساب يهدد بوقف خدماته فى بريطانيا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:00 م

وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى برئيس اللجنة النقابية لمناقشة سبل التعاون

الأحد، 11 ديسمبر 2022 07:51 م

وزير الأوقاف: نسعى لإعداد أئمة قادرين على قيادة الرأى العام الدينى بفكر مستنير

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:14 م

الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدًا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:59 م

فى 20 معلومة.. حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بأوقاف الأقصر خلال شهر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:00 ص

أوقاف الإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية وورشة حكى عن "حب الأوطان"

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة