رئيس أكاديمية البحث العلمى يحصد جائزة الشخصيات الأكثر تأثيرا لدعم الصناعات الصغيرة

كتب ـ محمد صبحى

تسلم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم، الجائزة الرئاسية من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وهي جائزة تُمنح سنويًا للشخصيات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقد سلمه الجائزة الدكتور وينسلو سارجنت، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، إن مسئولى المجلس الدولى أشادوا بالجهود الكبيرة التى بذلتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر، وكذا تبني الدكتور محمود صقر لعدد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

جدير بالذكر، أن المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة الذي يتخذ من واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له تأسس عام 1955 وهو أقدم منظمة فى العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً وهو الجهة المؤسسة ليوم المشروعات الصغيرة الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 2017 .

حضر اللقاء الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية والمهندس أحمد عثمان، الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.