ذا هيل: تحول هائل فى حظوظ بايدن وترامب بعد الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن حظوظ الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب والحالى جو بايدن قد شهدت تحولا هائلا بعد الانتخابات النصفية التي أجريت فى نوفمبر الماضى.

وذكرت الصحيفة أن بادين لم يعلن رسميا عن ترشحه للبيت الأبيض لفترة أخرى، إلا أن مساعيه غير الرسمية لإعادة الترشح تجرى بالفعل، وتمضى الأمور بشكل عام فى هذا الاتجاه منذ أن منحت الانتخابات النصفية الأخيرة الديمقراطيين دفعة.

وحصل بايدن على أفضل أداء فى أول انتخابات نصفية لأى رئيس منذ الجمهورى جورج دبليو بوش، الذى شهد تضاعف مقاعد حزبه فى النواب والشيوخ، وذلك فى أعقاب هجمات سبتمبر الإرهابية.

صحيح أن أداء بايدن لم يكن جيدا بهذا الشكل، إلا أن موجة انتصارات الجمهوريين التي كانت متوقعة لم تحدث. وصحيح أن الديمقراطيين خسروا أغلبيتهم فى مجلس النواب، إلا أنهم خسروا مقاعد أقل من المتوقع وتمسكوا بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وأضاف الديمقراطيون مقعدا أخرا لهم فى مجلس الشيوخ بعد انتخابات الإعادة فى جورجيا التي فاز فيها السيناتور رافال ورنوك على منافسه الجمهورى.

أما ترامب، فقد عانى من أسابيع صعبة للغاية منذ الانتخابات النصفية. فقد أعلن أنه سيترشح للبيت الأبيض بعد أيام من التجديد النصفى، لكن عناوين الصحف السلبية ظلت تلاحقه بعد ذلك.

فسياسيا، شاهد ترامب المرشحين الذين أيدهم يخسرون فى الانتخابات النصفية فى الوقت الذى اكتسب فيه منافسه المحتمل حاكم فلوريدا رون ديسانتس تفضيلا لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات 2024.

وقبل أسبوع، اقترح ترامب تعليق الدستور لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، وهى التصريحات التي اثارت انتقادات واسعة من الجمهوريين.

وتقول ذا هيل إنه فى حين أن بايدن لبيس من المتوقع أن يعلن إعادة ترشحه قبل الربيع، إلا أن كلا من الديمقراطيين والجمهورين يقولون إن احتمال مواجهة ترامب وبايدن مجددا فى سباق البيت الأبيض يتبلور الآن.