دراسة: 43% من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من حدوثها

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن 43٪ من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراض السكتة الدماغية الصغيرة لمدة تصل إلى أسبوع قبل إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة، حيث قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الصداع أو التنميل أو الوخز قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطيرة، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ما هي السكتة الدماغية الصغيرة؟ السكتة الدماغية الصغيرة، والمعروفة أيضًا باسم النوبة الإقفارية العابرة، هي حدث قلبي وعائي ناتج عن اضطراب مؤقت في إمداد الدماغ بالدم.



الأعراض الرئيسية للنوبة الإقفارية العابرة هي نفس أعراض السكتة الدماغية الفعلية.

فيما يتعلق بموعد الحصول على المشورة الطبية في المراحل الأولى من السكتة الدماغية الصغيرة، ليس من الممكن معرفة ما إذا كنت تعاني من السكتة الدماغية الصغيرة أو سكتة دماغية كاملة.



من المهم الاتصال وطلب سيارة إسعاف إذا كنت أنت أو أي شخص آخر يعاني من أعراض النوبة الإقفارية العابرة أو السكتة الدماغية.



علاوة على ذلك في حالة الاشتباه في نوبة نقص التروية العابرة ، يجب أن يُعرض عليك الأسبرين لتتناوله على الفور هذا يساعد على منع السكتة الدماغية.



حتى إذا اختفت الأعراض أثناء انتظار وصول سيارة إسعاف، فلا تزال بحاجة إلى التقييم في المستشفى.

يجب إحالتك إلى أخصائي في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض.



السكتة الدماغية الصغيرة هي علامة تحذير على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بسكتة دماغية كاملة في المستقبل القريب ، ويمكن أن يساعد التقييم الأطباء في تحديد أفضل طريقة لتقليل فرص حدوث ذلك. ما الذي تسببه السكتة الدماغية الصغيرة كما هو الحال مع السكتة الدماغية كاملة الدم، تحدث النوبة الإقفارية العابرة عادة بسبب جلطة دموية تسد الأوعية التي تزود الدماغ بالأكسجين.

يمكن لبعض عوامل الخطر أن تزيد من خطر إصابتك بنوبة نقص التروية العابرة مثل التدخين ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة، وارتفاع مستويات الكوليسترول.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى زيادة مخاطر إصابتك ، مثل مرض السكري.