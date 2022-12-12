اليوم السابع
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خبراء لـ"جارديان": المملكة المتحدة لا تزال في طريقها إلى الركود

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:49 م
خبراء لـ"جارديان": المملكة المتحدة لا تزال في طريقها إلى الركود ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن خبراء اقتصاد فى "سيتى بنك"، وبنك الاستثمار "ريموند جيمس" توقعاتهم أن المملكة المتحدة لا تزال تتجه نحو الركود، وإن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في أكتوبر لا تعني تجنب الانكماش.

ويقول جيريمي باتستون-كار ، الاستراتيجي الأوروبي في بنك الاستثمار ريموند جيمس ، إن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة يضران بالنمو، معتبرا أن "هذا الانتعاش المؤقت من الناتج المحلي الإجمالي المتراجع بحدة في سبتمبر قد يبدو وكأنه خطوة إيجابية نحو النمو ، ولكن لا ينبغي لنا أن نشعر بالحماس المفرط. كان نصف الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر بسبب عطلة البنوك في جنازة الملكة إليزابيث، لذلك كان من المحتمل دائمًا أن نشهد تصحيحًا مع عودة المملكة المتحدة إلى أيام العمل العادية. أرقام الناتج المحلي الإجمالي اليوم تميل للخداع ، حيث تخفي اقتصادًا متقلصًا."

وأضاف قائلا: "الاقتصاد على حافة الركود. نشعر الآن بألم التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة ، وهما عاملان يعيقان إنفاق الشركات والأسر. تنقسم لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا حول مدى حدة رفع أسعار الفائدة الأساسية ، ولكن يبدو أنه من المرجح بشكل متزايد أننا سنعيش مع زيادة أخرى بنسبة 0.5٪ بنهاية هذا الأسبوع ".

ويحذر سورين ثيرو ، مدير الاقتصاد في ICAEW (معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز) ، من أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر ينذر بـ "فجرًا كاذبًا".

ويشير ثيرو إلى أن بنك إنجلترا من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى يوم الخميس ، من 3٪ إلى 3.5٪ ، وهو ما من شأنه أن يضعف النمو.


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