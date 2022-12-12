حياة كريمة.. جهاز تنمية المشروعات ينظم 3 دورات تدريبية على الصناعات الحرفية بأسوان

أكد إبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع الجهاز بأسوان، أن الدورات استهدفت تدريب 75 سيدة وفتاة من أجل تأهيلهن وتعزيز مهارات إدارة الأعمال لديهن مع تنمية قدراتهن الفنية والإدارية فى مجال صناعات الخوص والعرجون والخيط والخرز.

وأشار إلى أن الدورات تهدف أيضاً إلى رفع وعي السيدات باحتياجات السوق وغيرها من الآليات والأساليب اللازمة للتسويق الجيد ، بجانب تحفيزهن لاقتحام مجال العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وضمان استمرارها وتحقيق الربحية المنشودة منها بما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية لهن ولأسرهن.