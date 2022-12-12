حياة كريمة بأسوان.. إنشاء المجمع الخدمى والزراعى فى المنشية الجديدة

أسوان - صلاح المسن

تشهد قرى محافظة أسوان، عملا يوميا متواصلا، لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن، وتمتد مشروعات "حياة كريمة" لكل القطاعات، وتحولت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لواقع ملموس بقرى أسوان، وتساهم المبادرة بشكل مباشر في تحسين واقع وجودة الحياة داخل الجمهورية الجديدة.

ومبادرة حياة كريمة مشروع قومي يغير وجه الحياة على مستوى الجمهورية، وساهمت مبادرة حياة كريمة في تحسين مستوي الخدمات، وجاري الإنتهاء من العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية بكل قري ونجوع أسوان ودخولها الخدمة، ومنها قرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان التي تشهد معدلات كبيرة بمشروعات المبادرة.

والمشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 تابع بإجمالى 45 ألف نسمة ، منها مشروع توسعات لمدرسة الحروب للتعليم الأساسى، بالإضافة إلى مشروعات الصيانة والتطوير ورفع كفاءة لمدرسة أبو راوى الإبتدائية، وكذلك مدرسة المنشية شرق الإبتدائية، ومدرسة المنشية الجديدة الإبتدائية، علاوة على مشروع إنشاء كوبرى غبارة بنسبة 100 % لكل مشروع ، بالتوازي مع مشروع إحلال وتجديد مركز شباب المنشية الجديدة، وإنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 98% لكل مشروع.

ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية يعد من أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة، كونه سيساهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، حيث يشمل المجمع على مركز تكنولوجي، وسجل مدني، ومكتب شهر عقاري، و مركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، وحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي، فيما جارى العمل فى مشروع تبطين ترعة المنشية بطول 7 كيلو متر بنسبة 95 %، كما تجري أعمال تطوير شبكات الكهرباء ، من أجل إحداث تنمية شاملة القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية .

لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها ، من ناحية أخري نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قوافل طبية للكشف المجانى بقرية المنشية بحرى بمركز كوم أمبو وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية .

من ناحية أخري ، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة ، مع الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنيةالمقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات.



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)