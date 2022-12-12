حملات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدن دمياط.. صور‎‎

واضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم وضع خطة عمل لتغطية كافة أرجاء المحافظة، وذلك من خلال تثبيت فرق طبية بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي وكذلك الأسواق ومواقف سيارات والحدائق العامة.

وأضاف أيضا أن هناك حملات أخرى تجوب المنازل والشقق السكنية، وذلك لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، لافتا إلي أن تلك الحملات تبدأ منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، طوال أيام الحملة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وتأتي تلك الحملات القومية في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.