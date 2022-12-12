حماة وطن: دعونا جميع أطراف النشاط السياحى للاستماع لمقترحاتهم بالحوار الوطنى..فيديو

وأضاف أمين الأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن لـ"اليوم السابع"، على هامش الحوار الوطني المقام اليوم في مدينة الغردقة، أن الحوار الوطني للتداول والاستماع لجميع الاطراف العاملة في النشاط السياحي للوصول بالنشاط السياحي للوصول الي اكبر عدد ممكن من السياح سنويا بدل من 10 مليون وصولا ل 30 مليون سائح سنويا .

واوضح أن السياحة تعد المصدر الثالث او الرابع لخزينة الدولة ومن خلال التحاور مع العاملين في النشاط نسعي لتكون المور الاول، من خلال تغير طريقة التسويق حيث ان طرق التسويق للسياحة في العالم تغيرت تماما، مؤكدا علي ان قطاع السياحة بعدة ازمات الا ان بسواعد الدولة والعاملين في النشاط استرد عافيته ونطمع من خلال الحوار الوطني للوصول لحلول القطاع .

وتابع : ان حزب حماة الوطن وامانة السياحة والبحر الأحمر قدمت دعوات جميع العاملين في النشاط وكذلك الجهات الحكومية المختلفة منها ممثل عن وزارة السياحة ىتنشيط السياحة ىالمرشدين وجميع العاملين في النشاط لعقد حوار حقيقي للوصول للنشاط السياحي .

كان عقد حزب حماة الوطن اليوم الاثنين باحد فنادق مدينة الغردقة حوار وطني حول السياسات المطلوبة لتعزيز ومساهمة السياحة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، بحضور جميع الجهات العاملة في النشاط السياحي .