حماة وطن البحر الأحمر: الحوار الوطنى ناقش جزءا من خطة 2030 للنشاط السياحى..فيديو

وأضاف أمين حزب حماة الوطن لـ"اليوم السابع"، على هامش الحوار الوطني الذي عقد اليوم بالغردقة، حول السياسات المطلوبة لتعزيز ومساهمة السياحة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، أنه تم توجيه دعوات لمديري العموم والمستثمرين وجميع الجهات المختصة لكي يدلوا بمقترحاتهم بالنسبة للاستدامة في النشاط السياحي وتجميع تلك المقترحات وارسالها للامانة المركزية ومناقشتها في الحوار الوطني .

واضاف أن حزب حماة الوطن في البحر الأحمر مهتم اهتماما كبير بالمشروعات المجتمعية وعلي راسها النشاط الاهم والاهم والاشمل في المحافظة وهي السياحية، منها تطويرات المهارات للعاملين في النشاط، وقد تم تنظيم دورات عدة للعاملين في النشاط منها اللغات المختلفة منها الانجليزي والالماني، وكذلك دورات مهارة الطبخ للشيفات العاملين في الفنادق .

وكشف ان الحزب في البحر الأحمر ينظم ملتقي توظيفي عبر صفحته الرسمية كل يوم السبت بعرض جميع الوظائف المتاحة في النشاط السياحي المختلفة.

كان عقد حزب حماة الوطن اليوم الاثنين باحد فنادق مدينة الغردقة حوار وطني حول السياسات المطلوبة لتعزيز ومساهمة السياحة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، بحضور جميع الجهات العاملة في النشاط السياحي.