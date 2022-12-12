حصاد الوزارات..التعليم توجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات الترم الأول

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم توجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات النقل والشهادات للترم الأول

وزير القوى العاملة يتعهد بتسليم ماكينات خياطة للمتدربات فى طور سيناء

مصر توقع اتفاقية مع جنوب السودان للتعاون ونقل الخبرات بالنقل النهرى