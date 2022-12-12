اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات..التعليم توجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات الترم الأول

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات..التعليم توجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات الترم الأول الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

التعليم توجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات النقل والشهادات للترم الأول

وزير القوى العاملة يتعهد بتسليم ماكينات خياطة للمتدربات فى طور سيناء

مصر توقع اتفاقية مع جنوب السودان للتعاون ونقل الخبرات بالنقل النهرى

الكهرباء: خط السعودية يسمح بالربط مع الخليج بدلا من إنشاء محطات جديدة

التنمية المحلية: إدراج 36 قرية بمحافظة مطروح ضمن "حياة كريمة"

النقل: ميناء الإسكندرية يصل للحد الأقصى للتداول خلال 2022

 

التضامن

القوى العامله

النقل

التنميه المحليه

التعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة