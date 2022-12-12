حصاد الوزارات..التعليم توجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات الترم الأول

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم توجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات النقل والشهادات للترم الأول
عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بالخط الأول للمترو بين محطتى عبدالناصر والسادات
وزير القوى العاملة يتعهد بتسليم ماكينات خياطة للمتدربات فى طور سيناء
مصر توقع اتفاقية مع جنوب السودان للتعاون ونقل الخبرات بالنقل النهرى
الكهرباء: خط السعودية يسمح بالربط مع الخليج بدلا من إنشاء محطات جديدة
التنمية المحلية: إدراج 36 قرية بمحافظة مطروح ضمن "حياة كريمة"
النقل: ميناء الإسكندرية يصل للحد الأقصى للتداول خلال 2022
وزير التعليم العالى يشارك باجتماع الدورة الـ44 لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية
ممثل الأمم المتحدة: بيع 200 مليون لمبة ليد فى مصر خفض استهلاك الكهرباء 10%
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