حبس المتهم بقتل طالب فى باب الشعرية بسبب خلافات الجيرة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة باب الشعرية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين قيام (عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على (طالب "مصاب بجرح طعنى بالبطن" – مقيم بذات الدائرة) باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.