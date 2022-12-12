جولة تفقدية للمرور على الوحدات الصحية ببسيون ومتابعة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الغربيــــة عادل ضرة

قام المحاسب اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بجولة تفقدية والمرور على وحدة طب الاسرة بقرية صالحجر للوقوف على سير العمل بالوحدة وتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

كما تابع سير عملية التطعيم ضد شلل الأطفال واتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة لفرق التطعيم الثابتة و المتنقلة للتطعيم ضد المرض من سن يوم حتى 5 سنوات والتي تستمر تاط مدار 4 أيام.

كما تابع "النجار "توفير الادوية والمستلزمات الطبية للمرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم واطمئن علي كافة الإجراءات الصحية واستمع لعدد من المرضى عن الخدمة الصحية المقدمة لهم وارصدة الأدوية بالصيدليات وتفقد عنبر الغسيل الكلوي وتوفير كافة انواع الرعاية الصحية الأولية للمترددين على الوحدة وطالب بحسن معاملة واستقبال المترددين على الوحدة وتذليل كافة الإجراءات والخدمات لهم.