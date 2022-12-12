جهاز تنمية المشروعات يطور سوق الناصرية لضمان استمرار المشروعات القائمة

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات وخطط الدولة للمساهمة في تطوير المناطق العشوائية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تحسين الخدمات العامة للمواطنين مع تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة واستمرار وتطوير المشروعات القائمة مما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وجاءت تصريحات جامع على هامش افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وقيادات جهاز تنمية المشروعات لسوق الناصرية بحى العامرية حيث قام الوفد بتفقد مشروعات تطوير البنية الأساسية بحى العامرية وافتتاح هذا السوق الحضارى الذي تم انشاؤه ضمن أعمال التطوير بالمنطقة والتي شملت رصف الطرق وتطوير شبكات الصرف الصحي. وقد ترأس وفد الاتحاد الاوروبي كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كما ضم وفد الجهاز المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية.

وصرحت نيفين جامع أن تلك الزيارة تأتى في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية الدوليين المساهمين في تمويل العديد من الاتفاقيات والبرامج التنموية التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي الذى يعد من أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات الجهاز في شتى المجالات المجتمعية.

وأوضحت جامع أنه في إطار برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) مؤكدة أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بناء على التنسيق مع الجهات المعنية من الوزارات والمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين الفعلية في هذه المناطق ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم الخاصة بتوفير كافة الخدمات الأساسية الضرورية من مياه شرب نقية وصرف صحى مناسب ورصف للطرق، وأشارت جامع إلى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بالاعتماد على اسلوب العمالة الكثيفة مما يتيح فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة في هذه المناطق.

وأضافت أن مشروع سوق الناصرية تم تنفيذه بناء على اللقاءات المجتمعية مع الأهالي ودراسة احتياجات المواطنين التي أكدت على ضرورة إقامة السوق في هذه المنطقة ليتجنب الأهالي الانتقال لمسافات طويلة لتدبير احتياجاتهم الأساسية من المنتجات الغذائية المختلفة موضحة أن هذا المشروع أتاح ما يزيد على 12 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة من أهالى المنطقة كما أدى إلى تطوير المشروعات التجارية القائمة بالمنطقة وساعدها على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.

وأشاد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالتعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ تلك الاتفاقات الدولية مما يتيح الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة من جانب ويساهم في توفير الخدمات الأساسية لأهالي المناطق الأكثر احتياجا من جانب آخر موضحا أن جميع مشروعات البنية الأساسية التي تم العمل عليها ساعدت علي تحسين جودة حياة المواطنين لافتاً إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق والتكامل بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تنفيذ توجيهات الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

ومن جانبه أشاد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر بجهود ودور جهاز تنمية المشروعات في المتابعة والاشراف علي تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي أقيمت على أرض الاسكندرية، وتابع السفير قائلا إن ذلك التعاون القائم بيننا وبين جهاز تنمية المشروعات يجعلنا نعزز من جهودنا وإسهاماتنا سويا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر..

وقام الوفد بافتتاح مشروع سوق الناصرية الذى يضم 100 محل تعمل في مختلف المجالات التى تتناسب مع طبيعة الأنشطة والخدمات التى يفتقرها أهالى المنطقة، وتعرفوا على أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة وشملت تطوير شبكة الصرف الصحى ورصف الطرق المؤدية للسوق.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى فى إطار مرفق الاستثمار فى دول الجوار بالإضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بمعدلات تفضيلية. وتهدف منحة الاتحاد الأوروبى لتحسين البنية الأساسية والخدمات فى المجتمعات المحلية والمناطق الريفية باستخدام العمالة المحلية بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبى خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم تنفيذها في فى ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) لتوفير الخدمات فى هذه المجتمعات كمد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.