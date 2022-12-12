تمويل إضافى بريطانى بـ4.5 مليون إسترلينى للاجئى الروهينجا فى بنجلاديش

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أعلنت المملكة المتحدة عن تمويل إضافي بقيمة 4.5 مليون جنيه استرليني لمواجهة أزمة لاجئي "الروهينجا" في بنجلاديش، حيث يوفر هذا الدعم الإضافي الغذاء والمياه والصرف الصحي والبرامج المعنية بحماية بالأطفال للاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة في بنجلاديش.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أنه بهذا الإسهام الإضافي من المملكة المتحدة لدعم لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، يصل إجمالي التمويل البريطاني منذ بداية الأزمة في أغسطس 2017 إلى 345 مليون جنيه إسترليني.

وسيوفر هذا الدعم الإضافي لبرنامج الأغذية العالمي ماقيمته ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، إلى جانب اليونيسيف (1.5 مليون جنيه إسترليني) الغذاء والمياه والصرف الصحي وحماية الأطفال للاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة في كوكس بازار وباسان شار.

وقال المفوض السامي البريطاني في بنجلاديش روبرت تشاتيرتون ديكسون إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم لاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش، ستوفر هذه المساعدة البريطانية الجديدة الغذاء الحيوي والمياه والصرف الصحي والحماية للاجئين في المجتمعات المضيفة في كوكس بازار وباسان شار.

وأضاف: أن المملكة المتحدة تواصل الضغط من أجل حل طويل الأجل من شأنه أن يمكّن "الروهينجا" من العودة إلى ميانمار على أساس آمن وطوعي، عندما تسمح الظروف هناك بذلك، سنواصل تقديم الدعم للروهينجيا أثناء بقائهم في بنجلاديش.