تلاميذ مدارس بشمال سيناء ينفذون مبادرات لنشر ثقافة نبذ العنف ضد المرأة

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح تلاميذ مدارس بشمال سيناء فى تنفيذ مبادرات منوعة فى مدارسهم تحث على نشر ثقافة الزراعة وإحياء القيم والأخلاق الحميدة ونبذ العنف ضد المرأة .

وأعلنت ادارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه نجح فريق من طالبات مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات الدامجة بالعريش فى تنفيذ فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر بلوحات وعروض منوعة.

كما نظمت مدرسة بئر العبد الرسمية لغات مبادره سعادتي فى مسؤليتي ونفذها فريق زهرات المدرسة وتضمن عروض للإنتاج المنوع بيد الطالبات، وكتابة اللافتات ، لنشر القيم الأخلاقية والحث عليها .

كما واصل تلاميذ مدرسة الكراشين للتعليم الاساسى بمدينة الشيخ زويد تنفيذ مبادرة القيم الأخلاقية، وقدمت الطالبة رواء عبدالله اعمال فنية رسمتها تعبر عن نبذ العنف ضد المرأة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء قدمت التهنئة للطالب عمرو أحمد ثابت لحصوله على المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التصميم الفني "، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ان الطالب من تلاميذ مدرسة النور للمكفوفين بالعريش.

كما احتفلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بحصول الطالبة روقية عمرو الفضالى بمدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية للغات بالعريش على المركز الثالث فى مسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية للفئة العمرية الأولى من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثالث الإبتدائي ( مصر بالوان المعرفة).

وقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وقيادات تعليم شمال سيناء التهنئة للطالبة وتكريمها بمقر مدرستها وبحضور اسرتها ومعلميها.



ابداع فى الرسم المعبر



تصميم لوحات



جانب من فعاليات بالمدارس



دعوة لاتحضر للاخضر



دعوة للاخلاق



طالبات ينشرن فضيلة الاخلاق



طالبه مع رسومها



مبادرات بمدرسة الكراشين



مبادرة اتحضر للاخضر



من رسومات التلاميذ



من عروض مبادرات



منتجات خضراء



نشر ثقافة الاخضر



