تكريم الأطفال فى مسابقة الحساب الذهنى بتعليم كفر الشيخ.. صور

جاء ذلك بحضور أحمد غنيم، وكيل إدارة الأسرة والطفولة بالشئون الاجتماعية ،وعبد المنعم الكيلاني وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة دعاء فؤاد، المشرف العام على مركز التعليم المستمر وتنمية المجتمع، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الإجتماعية، و حموده يونس، موجه الاتحادات الطلابية بالمديرية، و هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن الهدف من الحساب الذهني تنمية قدرات الطلاب على الحساب في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى آلة حاسبة ، موجها الشكر لأولياء الأمور على تشجيعهم لأبنائهم وعلى دورهم في الوصول لهذا المستوى مؤكدا على فائدة هذه التجربة للطلاب.