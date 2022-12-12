تكريم الأطفال فى مسابقة الحساب الذهنى بتعليم كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الحفل الختامي لبطولة الجمهورية للحساب الذهني المقامة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ، تحت رعاية وحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكرم وكيل الوزارة وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأطفال وتلاميذ المدارس المشاركين.
جاء ذلك بحضور أحمد غنيم، وكيل إدارة الأسرة والطفولة بالشئون الاجتماعية ،وعبد المنعم الكيلاني وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة دعاء فؤاد، المشرف العام على مركز التعليم المستمر وتنمية المجتمع، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الإجتماعية، و حموده يونس، موجه الاتحادات الطلابية بالمديرية، و هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.
وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن الهدف من الحساب الذهني تنمية قدرات الطلاب على الحساب في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى آلة حاسبة ، موجها الشكر لأولياء الأمور على تشجيعهم لأبنائهم وعلى دورهم في الوصول لهذا المستوى مؤكدا على فائدة هذه التجربة للطلاب.
تفةوق طالبة في العسف الذهني
تكريم الاطفال خلال الاحتفال
تكريم طفلة وحصولها على الكأس
تكريم طلاب المدارس
توزيع الجوائز على الطلاب
جانب من تكريم اطفال النمدارس
وكيل الوزارة يشيد بالطلاب
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