تعيين الدكتور وليد قانوش رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور وليد قانوش، الأستاذ ورئيس قسم التصوير، بكلية الفنون الجميلة، بمناسبة صدور قرار الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتعيينه رئيساً لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

يذكر أنه قد هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفنانة التشكيلية الدكتورة نورهان المهدي المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام، وهي جائزة ليوناردو دافنشي في الرسم من دولة إيطاليا، وجائزة باريس الدولية حيث مثّلت مصرَ في معرض بمتحف اللوفر بباريس في شهر أكتوبر 2022، ومؤخراً جائزة برشلونة الدولية نوفمبر 2022، عن مشاركتها في بينالي برشلونة الدولي الرابع 2022 بإسبانيا، والذي يتم عقده كل عامين في المتحف الأوروبي الحديث MEAM، وتكريمها من قبل القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة ضمن نخبة الفنانين العالميين، بجانب نشر العمل في مجلة الفن الدولي المعاصر.