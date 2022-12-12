"تعليم دمياط" الأول والخامس جمهورية في مسابقات التربية الفنية

دمياط معتز الشربينى

حصلت مديرية التربية والتعليم بدمياط، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة (التصميم الفنى)، بالإضافة إلى المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة (التعبير الفنى) للمرحلة الإعدادية.

وهنأ "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وعبد العليم جمعة وكيل المديرية الطالبة نيرة عبدالجواد معوض بمدرسة المتبولى الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية لحصولها على المركز الأول.

كما هنأ "عبد الرؤوف" الطالبة جنا رضا على محمود بمدرسة سمارت الخاصة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية لحصولها على المركز الخامس.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن امتنانه للجهود المبذولة فى تلك المسابقات للمعلمين والموجهين والتوجيه العام بقيادة د. عبد المنعم ربيع متمنيًا دوام التقدم والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.