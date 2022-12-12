تعليم الوادى الجديد يحقق 5 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقات أعياد الطفولة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بـ 5 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الفنية لأعياد الطفولة للعام الدراسى 2022 - 2023م .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المراكز الخمس ، تضمنت تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة التصميم الفني لمرحلة رياض الاطفال ، للطفله سلمى إسماعيل فتحى من مدرسة الخارجة الرسمية للغات و المركز الرابع جمهوريا بمسابقة التعبير الفني لطلاب التربية الخاصة ، الطالب أحمد رمضان إبراهيم مدرسة التربية الفكرية بموط التابعة لمركز الداخلة.

كما فاز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة التصميم الفنى لطلاب التربية الخاصة، الطالب احمد خالد من مدرسه الامل للصم وضعاف السمع بالخارجة، وبالمركز السابع على مستوى الجمهورية، بمسابقة التصميم الفنى للمرحلة الإعدادية، الطالب زياد نبيل جميل مدرسة المروة الاعدادية المشتركة بالخارجة، كما فاز بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية بمسابقة التصميم الفني للمرحلة الابتدائية ، الطالب ياسين أحمد محمد كمال من مدرسة 25 يناير بالخارجة.